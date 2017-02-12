  (غث الأفعال) | فيفاء أون لاين
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

 (غث الأفعال)

 (غث الأفعال)
علي جابر الزولاني
في هذه هي الدنيا لايمكن أحدا أن يسلم من الآخرين والصبر والإحتساب من الإيمان  والله المستعان
أضحك واداري حاسدي لكن أزريت
 شره تعدى الحد وش عاد أسوي
عامين واكثركل ماأصبحت وامسيت
      وأناأعاني من هروج المهوي
ماعاد لي طاقه على الصبرمليت
     صبرت مايكفي وياقو قوي
   يالله أناطالبك يامحيي الميت
      تكف عني ياملاذي عدوي
  جاملت مغلول الطويه وداريت
    لكن شين الطبع هرجه مدوي
     ياما وياما قلت ياليت ياليت
      يصده الله مانفعني التروي
كيده عظيم وغث الأفعال والصيت
   في لحم خلق الله ياكل ويوي
حسبي عليه الله حامي حمى البيت
     كايد تكبد يوم أنا لاح ضوي
مهماومهماطبت واحسنت واعطيت
     هماز غاوي عكر اللاش جوي
  واليوم أنا ياعالم الغيب شديت
   شديت من شرالحواسد وتوي
 ضاق الصدرمن حاسدي ثم وليت
   واقول يالله دلني كيف أسوي
            علي الزولاني

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