بالصور: إسلام 35 شخصا من الجالية الفلبينية بالواديين

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالواديين اليوم إسلام35 شخصا من الجالية الفلبينية ، حيث أعلنو إسلامهم بعد صلاة الجمعة في جامع الواديين ونطقو الشهادة برفقة إمام وخطيب الجامع ومدير المكتب ، وتهافت المصلين للسلام وتهنئة أخوانهم المسلمين الجدد “نسأل الله لهم الثبات واليقين”

من جهته أوضح المديرالتنفيذي للمكتب التعاوني بالواديين الشيخ عبدالله آل مالح : أنه تم عمل برنامج “حمر النعم ” والذي يختص بدعوة غير المسلمين ، في مقر دعوة الجاليات والمسمى بواحة الخير لمدة 6 أسابيع ، حيث شمل البرامج محاضرات ولقاءات دعوية وبرامج ترفيهيه ، وكان نتاجه ولله الحمد إسلام هؤلاء الثلة المباركة نسأل الله لهم الثبات ودعا “ال مالح” لكل من ساهم في مشاريع المكتب التعاوني بالخير والبركة .

الجدد يذكر أن من بين هؤلاء المسلمين الجدد شخص بشهادة الدكتوراه وآخرين مهندسين.