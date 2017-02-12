 بالصور: إسلام 35 شخصا من الجالية الفلبينية بالواديين | فيفاء أون لاين
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

نطقو الشهادة بعد صلاة الجمعة

بالصور: إسلام 35 شخصا من الجالية الفلبينية بالواديين

بالصور: إسلام 35 شخصا من الجالية الفلبينية بالواديين
اسماعيل حكمي
أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالواديين اليوم إسلام35 شخصا من الجالية الفلبينية ، حيث أعلنو إسلامهم بعد صلاة الجمعة في جامع الواديين ونطقو الشهادة برفقة إمام وخطيب الجامع ومدير المكتب ،  وتهافت المصلين للسلام وتهنئة أخوانهم المسلمين الجدد “نسأل الله لهم الثبات واليقين”
من جهته أوضح المديرالتنفيذي للمكتب التعاوني بالواديين الشيخ عبدالله آل مالح : أنه تم عمل برنامج “حمر النعم ” والذي يختص بدعوة غير المسلمين ، في مقر دعوة الجاليات والمسمى بواحة الخير لمدة 6 أسابيع ، حيث شمل البرامج محاضرات ولقاءات دعوية وبرامج ترفيهيه ، وكان نتاجه ولله الحمد إسلام هؤلاء الثلة المباركة نسأل الله لهم الثبات ودعا “ال مالح” لكل من ساهم في مشاريع المكتب التعاوني بالخير والبركة .
 الجدد يذكر أن من بين هؤلاء المسلمين الجدد شخص بشهادة الدكتوراه وآخرين مهندسين.

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