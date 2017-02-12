شكرا لرجال الأمن بالعيدابي

اطلعت عبر الصحف والتواصل الاجتماعي على الانجاز الأمني في القبض على العصابه التخريبيه ارباب السرقات والسط ونهب ممتلكات الناس والمخلين بأمن هذا البلد الكريم .

سيسجل شكر كل مواطن في محافظة العيدابي بمداد من ذهب على مدى العصور لأفراد شرطة المحافظه الامناء المخلصين ولمرجعهم المتابع والمساند والموجه بكل معنى التقدير في هذه المنطقه الذي نذر وقته وجهده في ميادين العمل الامني ونائبه عبرحقبة من الزمن فجزاكم الله عنا يارجال امننا الواسل المخلصين خير الجزاء على حفظ الأمن واليقضه والإنتباه

والله وعدكم بقوله (…. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ) ويقول المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ((عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله) ) نهنيكم على هذا الإنجاز وفعلا والله اغلى هديه تقدمونها لأهالي محافظة العيدابي وسجلا ناصعا يضاف الى انجازات الامن في المنطقه خاصه والمملكه عامه .

فاني اجد نفسي موجبا ان اشكرلكم باسمي ومواطني محافظة العيدابي على هذا الانجاز الامني العظيم ونوجه الشكر والاجلال الى مقام سيدي امير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الذي عبر عن شكره لكم وانتم اهلا لذالك وتستحقون شكرا ودعاء الجميع.

ابلغ تحياتي لكم ولمرجعكم المثالي وافرادكم الأوفياء ونحن لكم سندا وعضدا مخلصين لله ثم للدين و المليك والوطن الغالي حفظ الله ولات امرنا وامننا وجنودنا في كل موقع والسلام عليكم ورحمة وبركاته

محبكم الشيخ حسن بن مفرح الغزواني بلغازي محافظة العيدابي

حرر 12/5/1438