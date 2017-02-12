ضبط “حدث” أختبئ ببقالة الحي أثناء أداء الصلاة وسرق محصولها اليومي

تمكنت شرطة جازان من ضبط أحد اللصوص بعد أن أقدم على سرقة مبلغ ثمانية آلاف ريال وبطاقات شحن من داخل بقاله بإحدى القرى بعد أن نهج أسلوباً مغايراً تمثل في دخوله الى البقالة قبيل اذان العشاء والاختباء داخلها

وحين فرغوا من الصلاه وفتح باب المحل تسلل في الخروج منها مستغلا دخول الزبائن ولاذ بالفرار.

إلا انه من خلال إجراءات الاستدلال اللازمة وجمع المعلومات والتي تكللت بضبطه وإحالته الى الجهة المختصة حيث أعترف بما اقترفه من جرم.

وفي هذا الصدد تؤكد شرطة منطقة جازان على أهمية دور الأسرة في حماية أبناءهم والحفاظ عليهم من قرناء السوء الذين يسهمون في الزج بفلذات الأكباد في مستنقع الجريمة طمعا في المال.