مركز التعاون الاجتماعي يقيم أمسية ثقافية ترفيهية

أقام مركز التعاون بآل الثويع التابع للجنة الاجتماعية الأهلية بفيفاء مساء الجمعة ١٤٣٨/٥/١٣ أمسية ثقافية ترفيهية وذلك من ضمن أنشطة المركز وقد تخلل هذه الأمسية عدد من الكلمات التوجيهية والتوعوية من بعض كبار السن الذين حضروا الأمسية ، كذلك تضمنت الأمسية مسابقات ثقافية وترفيهية وسحوبات على عدد من الهدايا، بعد ذلك قدم مشرف المركز الشيخ/ علي زاهر الثويعي الشكر والتقدير باسمه واسم أعضاء المركز للجميع على حضورهم هذه الأمسية ثم تناول الجميع وجبة العشاء بالمركز التي أعدت بهذه المناسبة.

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