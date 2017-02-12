 مركز التعاون الاجتماعي يقيم أمسية ثقافية ترفيهية | فيفاء أون لاين
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

مركز التعاون الاجتماعي يقيم أمسية ثقافية ترفيهية

مركز التعاون الاجتماعي يقيم أمسية ثقافية ترفيهية
فيفا أون لاين - أحمد سلمان

أقام مركز التعاون بآل الثويع التابع للجنة الاجتماعية الأهلية بفيفاء مساء الجمعة ١٤٣٨/٥/١٣ أمسية ثقافية ترفيهية وذلك من ضمن أنشطة المركز وقد تخلل هذه الأمسية عدد من الكلمات التوجيهية والتوعوية من بعض كبار السن الذين حضروا الأمسية ، كذلك تضمنت الأمسية مسابقات ثقافية وترفيهية وسحوبات على عدد من الهدايا، بعد ذلك قدم مشرف المركز الشيخ/ علي زاهر الثويعي الشكر والتقدير باسمه واسم أعضاء المركز للجميع على حضورهم هذه الأمسية ثم تناول الجميع وجبة العشاء بالمركز التي أعدت بهذه المناسبة.

 

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