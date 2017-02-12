 الأمير محمد بن ناصر يستقبل الشيخ علي شيبان وأسرة شهيد الواجب الرائد العامري | فيفاء أون لاين
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

الأمير محمد بن ناصر يستقبل الشيخ علي شيبان وأسرة شهيد الواجب الرائد العامري

الأمير محمد بن ناصر يستقبل الشيخ علي شيبان وأسرة شهيد الواجب الرائد العامري
عبدالله الفيفي _ فيفا أون لاين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري وأبناء وأشقاء الشهيد الرائد عبدالله بن شيبان العامري الذي استشهد مدافعـًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وعبّر سمو أمير منطقة جازان عن خالص التعازي لأسرة الشهيد العامري معبرًا عن فخر الجميع بجهود وتضحيات الجنود المخلصين المدافعين عن حدود الوطن .

وقدم الشيخ العامري شكره وكافة أبناء وأشقاء الشهيد للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان لتعازيهم ومواساتهم في فقيدهم , سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره .

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*