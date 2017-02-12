الأمير محمد بن ناصر يستقبل الشيخ علي شيبان وأسرة شهيد الواجب الرائد العامري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري وأبناء وأشقاء الشهيد الرائد عبدالله بن شيبان العامري الذي استشهد مدافعـًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وعبّر سمو أمير منطقة جازان عن خالص التعازي لأسرة الشهيد العامري معبرًا عن فخر الجميع بجهود وتضحيات الجنود المخلصين المدافعين عن حدود الوطن .

وقدم الشيخ العامري شكره وكافة أبناء وأشقاء الشهيد للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان لتعازيهم ومواساتهم في فقيدهم , سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره .