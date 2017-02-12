” صبيا فن ” مهرجان تنوعت فعالياته وعروضه

تتابعت و تنوعت الفعاليات بمهرحان ” صبيا فن ” ٌبين عروض و مسابقات ترفيهية وثقافية، وفرق إنشادية، استهدفت الأطفال والعائلات ولقيت استحسانهم.

حيث شاهد مرتادي المهرجان عروض السيرك المصري ثم مسابقات الأطفال والتي قدمها عبدالرحمن عريشي بعدها استضافت منصة المسرح الخارجي لقاء مع كلاّ من/ وائل خواجي و منيف المنيف

كما شهدت الخيمة الخاصة بالأسر المنتجه إقبال كبير حيث تنوعت المنتجات بالأكلات الشعبية التي تحكي تراث و أصالة المنطقة و قد كان هناك ركن للرسم على الوجه وكذلك خيمة التسوق العامة كما شهدت حديقة الحيوانات إقبالا من زوار المهرجان، بهدف التعرف على نوعيات غريبة من الحيوانات والتقاط الصور التذكارية مع الحيوانات.

وقد عبر عدد من الزوار عن ارتياحهم وعائلاتهم لما شاهدوه من حسن التنظيم وتنوع الفعاليات مؤكدين على أهمية استمرارية مثل هذه المهرجانات بالمحافظة ودعمها لتكون متنفسآ لأبنائها.