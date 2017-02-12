“الخارجية” مدة إنتظار “التأشيرة لأمريكا” 5 أيام

تقدم الجواز السعودي مرتبتين في تصنيف اتحاد النقل الجوي العالمي للجوازات، و تعد بيلاورسيا آخر دولة انضمت لقائمة الدول التي تعفي السعوديين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

فيما ذكر أن الناطق باسم وزارة الخارجية السفير أسامة النقلي كشف في مداخلة تلفزيونية مؤخراً، أن الوزارة نجحت في خفض مدة انتظار الحصول على تأشيرة لدخول أمريكا من 6 أشهر إلى 5 أيام فقط، وخفض مدة الحصول على “شينغين” إلى 5 أيام بدلاً عن 21 يوماً.

فيما بلغ عدد الدول التي تعفي حملة الجواز السعودي من شرط الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها إلى 70 دولة، فيما تحظر المملكة سفر مواطنيها لـ6 دول وتعاقب من يسافر إليها وهي العراق، وتايلاند، وإيران، وسوريا، وفلسطين، واليمن.

وتأتي قارة آسيا، وفقاً لـ”الحياة”، في مقدمة القارات من حيث عدد الدول التي تقدم تسهيلات لدخول السعوديين بـ30 دولة، تليها إفريقيا بـ22 دولة، ثم أمريكا الجنوبية بـ7 دول، ثم تأتي أمريكا الشمالية بـ6 دول، وأستراليا بـ4 دول، ثم أخيراً قارة أوروبا بـ3 دول.