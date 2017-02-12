 إقبال الجالية اليمنية على مسرحية همي همك بمهرجان هروب للتسوق | فيفاء أون لاين
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

إقبال الجالية اليمنية على مسرحية همي همك بمهرجان هروب للتسوق

إقبال الجالية اليمنية على مسرحية همي همك بمهرجان هروب للتسوق
هروب - فيفاء أون لاين

حظيت مسرحية ” همي همك” التي يقدمها الفنانين نبيل الانسي وعلي الحجوري بحضور جماهير غفيرة تدافعت على بوابة الدخول بمسرح مهرجان هروب للتسوق والترفية ، وكانت الجالية اليمنية التي حضرت من محافظة هروب ومحافظات مجاورة أخرى سعدت بتواجد أبطال ” همي همك ” مقدمين شكرهم لإدارة المهرجان التي جلبت النجمين الانسي والحجوري.
من جانبه ذكر موسى المري أنه حرص على الحضور مبكرا قبل نفاذ التذاكر من أجل الالتقاء ومشاهدة نجمي ” همي همك ” مقدما شكره للجهات القائمة على مهرجان هروب للتسوق والترفيه على فتح المجال للاشقاء اليمنين الذين تواجدو بالمسرح منذ وقت مبكر .

 

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