إقبال الجالية اليمنية على مسرحية همي همك بمهرجان هروب للتسوق

حظيت مسرحية ” همي همك” التي يقدمها الفنانين نبيل الانسي وعلي الحجوري بحضور جماهير غفيرة تدافعت على بوابة الدخول بمسرح مهرجان هروب للتسوق والترفية ، وكانت الجالية اليمنية التي حضرت من محافظة هروب ومحافظات مجاورة أخرى سعدت بتواجد أبطال ” همي همك ” مقدمين شكرهم لإدارة المهرجان التي جلبت النجمين الانسي والحجوري.

من جانبه ذكر موسى المري أنه حرص على الحضور مبكرا قبل نفاذ التذاكر من أجل الالتقاء ومشاهدة نجمي ” همي همك ” مقدما شكره للجهات القائمة على مهرجان هروب للتسوق والترفيه على فتح المجال للاشقاء اليمنين الذين تواجدو بالمسرح منذ وقت مبكر .

Share on: whatsapp