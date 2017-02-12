أمير جازان يقلد مساعد مدير الشرطة للتخطيط “العليان “رتبة لواء

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مساعد مدير شرطة منطقة جازان للتخطيط العميد سلطان بن عبد المحسن العليان رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهنأ سموه ، مساعد مدير شرطة جازان للتخطيط بالثقة الغالية، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبر اللواء العليان عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله – بترقيته ، مثمنا لسمو أمير جازان تقليده الرتبة عاداً الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

حضر التقليد مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي.