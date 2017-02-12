قائد حرس الحدود بجازان يستقبل رئيس مجموعة الحناوي

استقبل قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي ، في مكتبه رئيس مجموعة الحناوي الشيخ محمد الحناوي ، يرافقه المدير الإداري للمجموعة الاستاذ ماجد أبو طالب ودار خلال اللقاء النقاش حول ما يحققه رجالات حرس الحدود بالمنطقة من تنوع في المهام والمسؤوليات ابتداء من حماية المنشآت النفطية والحيوية وكذلك حماية السفن والموانئ ، وقيامهم بمسؤوليات إنسانية بالبحث والإنقاذ، وتسهيل الصعاب أمام المستثمرين من أصحاب المراسي البحرية والابحار في التصاريح وحماية القوارب الخاصة بهم على مدار الساعة ، مما يبعث الإطمئنان في قلب المواطن والمقيم بأن هناك عيون ساهرة لأمن الوطن .

واستعرض “الحناوي ” ما تقوم به المجموعة من جهود ومشاركات مع مختلف الجهات الخاصة (والقطاعات الحكومية ) ، والخطط المستقبلية التي تضم مجموعة من الأنشطة منها المقاولات العامة والعقار والاستشارات الهندسية والمحلات التجارية وكذلك النشاط السياحي متمثل في مرسى الاحلام والمرافق الآخرى في المجموعة وكيفية الاستفادة منه لجنودنا المرابطين ولجميع أبناء الوطن .

وقام “الحناوي ” بإهداء سعادة اللواء محيا العتيبي درع تذكاري تقديراً للجهود التي يبذلها لخدمة الوطن والمواطن .

فيما أعرب اللواء محيا العتيبي عن شكره وتقديره للشيخ الحناوي على هذه الهدية التذكارية مؤكداً بأن مايقدمه هو وزملائه تماشياً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي عهده وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .