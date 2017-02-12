مدير #جامعة_نجران يزور جناح الجامعة بالجنادرية والقرية التراثية

زار مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن جناح جامعة نجران في مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة ٣١، متجولا في أروقة الجناح ومطلعا على ما يحتويه الجناح من خدمات تهدف الى إبراز هوية الجامعة لدى الزوار وما حققته من انجازات في مختلف الأصعدة.

كما قام الحسن بجولة على قرية نجران التراثية شاهد فيها عدد من أبرز المعالم الأثرية والسياحية التي تتميز بها المنطقة لتصبح أحد مقاصد السياح القادمين للملكة لما تمتلكه من تاريخ عريق.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير بن حسن العمري بأن جناح الجامعة يحظى بإقبال العديد من الزوار من مختلف شرائح المجتمع إطلعوا على ما تقدمه الجامعة من خدمات طلابيه ومجتمعية، حيث دور الجامعة الكبير في مواصلة العملية التعليمية رغم ظروف المنطقة وما إتخذته من إجراءات تمكن الطلاب من مواصلة تعليميهم الجامعي من خلال خياراتها الأربعة المتمثله في إتاحت الانتظام، والتعليم عن بعد، وطالب زائر في جامعات أخرى، وكذلك خيار التأجيل دون احتسابه من فصول التأجيل” الجانب الأبرز في الرد على إستفسارات الزوار إلى جانب ما قدمته الجامعه من زيارات وخدمات للمرابطين على الحد الجنوبي إنطلاقا من واجبها الوطني.

وأضاف العمري بأن الجناح أيضا يبرز لزواره نبذه تعريفية عن الجامعة والتي تعد الأكبر بين الجامعات السعوديه بالإضافة إلى التعريف برؤيتها ورسالتها وكلياتها وما تحتويه من أقسام ومعامل مجهزه بأحدث التقنيات، وكذلك يشاهد الزائر عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية تبرز إنجازاتها، وصورا لمشاريعها العملاقه وعددها الواقع على مساحة ١٨ كيلو تشتمل على برج الجامعة والكليات، والمستشفى الجامعي الذي سبقت به الكثير من الجامعات لتصبح رابع جامعة سعوديه تضم مستشفى جامعي ، بالإضافة إلى الإستاد الرياضي الأكبر في المنطقة والصالات الرياضيه وإسكان الطلاب والطالبات وخدمات البنيه التحتي، مشيرا إلى عرض الجناح للشراكات العالمية والتعاون الدولي التي أبرمت الجامعة فيها عدة إتفاقيات تخدم من خلالها الوطن، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة التب حققتها الجامعة في عدد من التصنيفات العربية والعالمية.

وأكد العمري أن الجناح يقديم خدمة التخصصات التي يستطيع الطلاب الإلتحاق بها وآلية القبول والتسجيل والشروط الواجب توفرها في كل تخصص، كما يقدم نبذة عن برامج الماجستير الثمانية المتاحة في الجامعة.

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