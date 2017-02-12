ضمن المؤتمر الدولي الثالث الذي اقيم في الرياض الاسبوع الماضي جمعية الزهاير تثمن دعم بنك الإمارات دبي الوطني

ثمنت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر الدعم الذي تلقته من بنك الإمارات دبي الوطني للأعمال المجتمعية في المملكة، والمشاركة الفعالة في مؤتمر ألزهايمر الدولي الثالث كشريك عطاء وإيماناً بدورها في المسؤولية الاجتماعية.

وكان حفل افتتاح المؤتمر الذي أقيم برعايةٍ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز –الرئيس الفخري للجمعية وبحضور ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ونخبة من الوزراء والسفراء، قد شهد توقيع عدة اتفاقيات ضمن برنامج المساندة الاستراتيجية.

كما تميز البرنامج العلمي بمشاركة أكثر من 23 مشارك محلي وعالمي وحضور واسع بلغ 16 ألف مشارك وتم من خلاله إطلاق 8 مشاريع تنموية و10 مبادرات توعوية إضافة إلى 5 مطبوعات تثقيفية لاقت استحسان الحضور من مقدمي الرعاية.

وقدمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر جزيل الشكر وعميق الإمتنان لبنك الإمارات دبي الوطني لدعمهم المميز و المؤثر مؤكدين أن الجمعية لن تصل لأهدافها الخيرة بمعزل عن مساعدة وشراكة القطاعات المختلفة.