هدية الحاج تشارك في تكريم 240 معتمر وعدد من الوفود

وسط أجواء مفعمة بروح الأخوة الصادقة شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مؤخراً في حفل تكريم (240) معتمر فرنسي من ذوي الاحتياجات الخاصة وحفظة كتاب الله بجانب عدد من الوفود القادمين من دولتي تركيا والأردن بحضور فضيلة الشيخ الدكتور خالد الغامدي إمام وخطيب المسجد الحرام وفضيلة الشيخ مبارك الروقي يأتي ذلك في إطار برنامج ضيافة الوفود وهو برنامج يُعنى باستقبال الوفود وتقديم خدمات السقيا والإطعام وعمل برنامج احتفائي بهم وتوزيع الهدايا القيمة .

وقال مدير عام الجمعية الشيخ منصور العامر ” إن من نعم الله وفضله علينا حكومة وشعباً أن تكون المملكة حاضنة للمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة قبلة المسلمين والمدينة المنورة وأن نُحظى بشرف خدمة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية ، وتعاون الأهالي على ذلك بتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعمها المتواصل وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل من أجل خدمة قاصدي بيت الله الحرام “.

وأضاف العامر بأن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هي إحدى برامج الجمعية وتعدخدمتهم من المحاسن الجميلة التي يسعى الجميع للظفر بها لذا تحرص الجمعية على تقديم كافة الخدمات والمعدات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهوله داعياً الخيرين إلى دعم برامج وخدمات الجمعية من أجل إظهار الوجه المشرف لأبناء هذه البلاد المباركة .