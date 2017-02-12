ألفا تطلق برنامج ” مكافآت ” لعملائها في المملكة

أطلقت شركة ألفا لخدمات التشغيل، إحدى شركات مجموعة الفيصلية المحدودة الرائدة في قطاع المطاعم العصرية وأسرعها نمواً برنامج “المكافآت” و هو برنامج ولاء يسمح للأعضاء باستخدام بطاقة مكافآت لكسب النقاط في كل مرة يزورون فيها أي من المطاعم الأربعة المعروفة والحائزة على جوائز على مستوى المملكة وهي ستيك هاوس، بياتو، فاير جريل، و سيتي فريش كيتشن لاستبدال النقاط فيما بعد و الحصول على مزايا استثنائية.

حيث يوفر البرنامج لحاملي البطاقات مميزات إضافية من خلال زيارتهم للمطاعم الأربعة كل يوم من أيام الأسبوع مثل وجبات مجانية للأطفال، بوفيه السلطة و الشوربة المجاني، و الحلويات المجانية بالإضافة إلى مضاعفة النقاط والمكافآت الموسمية التي تقدمها شركة ألفا لعملائها الدائمين.

وبمناسبة انطلاقة هذا البرنامج فقد صرّح السيد ستيف سكوين الرئيس التنفيذي لشركة ألفا “إن الشركة تضع مسألة تعزيز مفهوم القيمة الإضافية لعملائنا وضيوفنا على قمة أولوياتها من خلال تقديم العروض التحفيزية، على سبيل المثال، عرض الغداء في ستيك هاوس وبياتو وبرنامج بطاقة البوريتو في فاير جريل كما نودّ أن نشجع ضيوفنا على تجربة أفضل ما نقدمه في مطاعمنا الأربعة ومكافأتهم عن طريق مشاركتهم في برنامج الولاء”.

و يتميز برنامج “المكافآت “بمستوياته الثلاث الذهبية، الفضية، و الكلاسيكية الحمراء بتوفير امتيازات استثنائية لحاملي بطاقة هذا البرنامج، و كلما حقق العميل مستوى أعلى كلما زادت المكافآت. كما يحصل حاملو البطاقة الفضية على ضعف النقاط لكل ريال ينفقونه بالإضافة إلى ميزة أولوية الجلوس، بينما يتلقى حاملو البطاقة الذهبية ثلاثة أضعاف النقاط ومزايا الحجز و حلويات مجانية عند كل زيارة.

الجدير بالذكر أن بطاقات شركة ألفا للمكافآت متاحة مجاناَ في جميع مطاعم شركة ألفا، كما تهدف الشركة للوصول إلى جمهور أكبر في المستقبل من خلال تطبيقات جوال خاصة. للتسجيل والمتابعة على الموقع الالكتروني www.alfaco-rewards.com .