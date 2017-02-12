 إختتام معسكر أولمبي نادي ألمع | فيفاء أون لاين
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

إختتام معسكر أولمبي نادي ألمع

إختتام معسكر أولمبي نادي ألمع
علي مخرشم

إختتم أولمبي نادي ألمع الرياضي مساء اليوم الأحد معسكره الإعدادي في مقر تحلية الشقيق والذي إمتد لمدة أربع أيام بمشاركة جميع لاعبي الفريق الاولمبي , مدرب الفريق الأستاذ حسين صلبان ذكر بأن الهدف من إقامة هذا المعسكر هو رفع المعدل اللياقي وإعادة التجانس بين أفراد الفريق , ,واضاف صلبان بأنه تم إعداد برنامج متكامل خلال مدة المعسكر , حيث يبدأ اللاعبين في الصباح الباكر بالجري على الرمال لرفع المعدل اللياقي وقياس مدى التحمل والفترة المسائية جانب لياقي و فني ورسم بعض الجمل التكتيكية والتي تخللها مناورة وتنفيذ لضربات الترجيح , وفي نهاية حديثة شكر صلبان الجهازين الفني والإداري واللاعبين على حضورهم وإنظباطهم خلال فترة إقامة المعسكر , من جهة أخرى رفعت إدارة نادي ألمع شكرها وتقديرها للأستاذ عبدالله صياد على إستضافة أعضاء النادي خلال فترة المعسكر وتقديم التسهيلات اللازمة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*