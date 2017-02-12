إختتام معسكر أولمبي نادي ألمع

إختتم أولمبي نادي ألمع الرياضي مساء اليوم الأحد معسكره الإعدادي في مقر تحلية الشقيق والذي إمتد لمدة أربع أيام بمشاركة جميع لاعبي الفريق الاولمبي , مدرب الفريق الأستاذ حسين صلبان ذكر بأن الهدف من إقامة هذا المعسكر هو رفع المعدل اللياقي وإعادة التجانس بين أفراد الفريق , ,واضاف صلبان بأنه تم إعداد برنامج متكامل خلال مدة المعسكر , حيث يبدأ اللاعبين في الصباح الباكر بالجري على الرمال لرفع المعدل اللياقي وقياس مدى التحمل والفترة المسائية جانب لياقي و فني ورسم بعض الجمل التكتيكية والتي تخللها مناورة وتنفيذ لضربات الترجيح , وفي نهاية حديثة شكر صلبان الجهازين الفني والإداري واللاعبين على حضورهم وإنظباطهم خلال فترة إقامة المعسكر , من جهة أخرى رفعت إدارة نادي ألمع شكرها وتقديرها للأستاذ عبدالله صياد على إستضافة أعضاء النادي خلال فترة المعسكر وتقديم التسهيلات اللازمة .

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