شكر وتقدير لفرقة فيفاء بالجنادرية

*في مساء الاحد الموافق 1438/5/15* *نكون قد اختتمنا فعاليات الفرقه المشاركه بقرية جازان بمهرجان الجنادريه 31 لعام* 1438 هـ

*هنا لابد لنا من وقفة وفاء وشكر وثناء وعرفان لكل من خطط وتفاني بأخلاص من اجل انجاح مشاركة فرقة فيفاء بقرية جازان بمهرجان الجنادريه وحمل على عاتقه قيادة العطاء بلا كلل ولا ملل وعلى راس هؤلاء المسؤلين :

نائب شيخ شمل قبائل فيفاء* الشيخ / حسين بن حسن علي الفيفي*

*ورئيس الفرقه المشاركه العقيد المتقاعد / يحي احمد قاسم الفيفي*

*ونائبه الاستاذ / جابرمحمدالفيفي*

*هؤلائي هم من جادوا بوقتهم وجهدهم ومالهم وابدعو دون مقابل* :

*شكرا لجميع اعضاء الفرقه المشاركة ممن تكبدوا عناء السفر من فيفاء ومن جميع المناطق وكذلك المشاركون من الرياض فقبلة على جبين كل فردمنهم*

*ولعل المتنبي كان يعلم ماسنكون عليه في مثل هذا الموقف عندما قال* :

*لاخيل عندك تهديها ولا مال** فليسعد النطق ان لم يسعد الحال*

*فالشكر بأسم الجميع لكم فعبارات الثناء من الكلمات والعبارات لن توفيكم حقكم فأنتم رمز الوفاء* :

*كما لايفوتني الاشادة والشكر لمن كان لهم بصمت وفاء نقتدي بتوجيهاتهم ونستنير بآرائهم هم رموزنا وقدوتنا في مثل هذه المناسبات الكبيره وهم كلا من:

العميد المتقاعد / موسى احمد قاسم الفيفي والاستاذ /جابر يحي اسعد العبدلي والاستاذ / عبد الله علي قاسم الطارشي فلهم منا التقدير والاحترام* :

*شكرا لعندليب الفرقه المتألق الاستاذ والمربي/ حسن بن يحي علي الفيفي*

*فقد كان اخلاصكم نهرا يتدفق وعطائكم بحر يتلاطم تغنى بألحانكم ومواويلكم الجميع على مسرح قرية جازان بمهرجان الحرس الوطني* *بالجنادريه 31 لعام 1438 فبيض الله* *وجهك ورفع الله قدرك فأنت عمله نادره* *لا فض فوك :*

*شكرا لشعراء الفرقه المشاركون باسم فيفاء وبلسان الوطن فقد ابدعتم وتميزتم فبأسم الوطن وبأسم فيفاء* *نقول بيض الله وجيكم على مشاركاتكم *التي كان لها الاثر الكبير في نجاح الفرقه وحماسها وتميزها*:

*شكرا للمصورين الذين كانوا يتواجدون مع الفرقه في كل زمان ومكان وهم كلا من الاستاذ والمربي* / *علي يحي السنحاني وابنه الشاب / حسن بن علي السنحاني وكذالك المبدع* *الاستاذ / يحي سليمان العبدلي الذي فتح جميع المشاركات عبر التواصل*

*فبدونكم لايمكن ان تزهو هذه الفرقه ويلمع بريقها فأنتم الشعاع والضوء الساطع فالجميع يثمن لكم عطائكم* *واخلاصكم وجهودكم فلكم من الجميع الراية البيضاء تلوح على اعالي قمم فيفاء* :

*الشكرموصول لسكرتيرالفرقه ودينموها المغذي المتوهج دائما ومساعديه الذين ذلل الصعاب بجهودهم وتفانيهم وحماسهم من قبل انطلاق المهرجان بأشهر كانوا يعملون ويتواصلون في صمت هؤلاء المبدعون هم كلا من / عبد الله حسن يزيد الابياتي وكذالك الاستاذ /محمد سليمان الطارشي* *وكذلك محمد حسن شيبان فبارك الله فيكم وفي جهودكم لكم من الجميع التقدير والاحترام* :

*الشكر والتقدير موصول لفرقة الضيافه التي تعجز عبارات الثناء والشكر* *والتقدير ايفائهم حق جهودهم وعلى رأس هذه الفرق المتميزه الاستاذ* / *احمد بن فرحان ويحي سالم وسعيد فرحان وموسي فرحان فبيض الله وجيهكم جميعا على حسن ماقدمتموه من ضيافه فبيض الله وجيكم جميعا*

*في الختام نعتذر عن اي قصور قد تسببنا فيه او كان خارج ارادتنا وللجميع خالص الشكر والتقدير ونأسف اذا سقط سهوا احد الاسماء التي لم نذكرها فالذكر ليس للحصر وانما للاستشهاد فالذاكره قد تخون*

*فأن اصبت فبأسم جميع* *ابناء فيفاء بالرياض وان اخطأت فبأسمي والعذر منكم جميعا*

الشكرموصول لصحيفة فيفاء اون لاين التي كان لطاقمها الشكر والتقدير والعرفان بما تقوم به بصفه عامه لفيفاء وابنائها وبصفه خاصه لنقل مشاركات فرقة فيفاء على صحيفتها الفضيه شكرا لكل من تفاعل وشارك لكم منا التقدير والاحترام*

أخوكم ..

جابر بن يزيد الثويعي الفيفي