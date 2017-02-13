 بالصور:  الإجتماع الثالث للجنة الدائمة بقضايا الشباب في الدول الأعضاء بجدة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

بحضور الإتحاد العالمي للكشاف المسلم

بالصور:  الإجتماع الثالث للجنة الدائمة بقضايا الشباب في الدول الأعضاء بجدة

بالصور:  الإجتماع الثالث للجنة الدائمة بقضايا الشباب في الدول الأعضاء بجدة
عمر فريد ـ جدة
عقد الإجتماع الثالث للجنة الدائمة المشتركة المعنية بقضايا الشباب في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالمملكة العربية السعودية , وذلك بمقر المنظمة بجدة , وبحضور سعادة السفير هشام يوسف الأمين العام المساعد للشؤون الانسانية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي و رؤساء وممثلي اللجان من المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة (الإيسسكو)، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والاتحاد العالمي للكشاف المسلم، ومنتدى الشباب الإسلامي للحوار والتضامن , والبنك الإسلامي للتنمية .

هذا وقد اطلعوا على أبرز الأنشطة والفعاليات التي تم تنسيقها لكل لجنة لعام 2017م , وقد اتفقوا على العديد من الملفات المهمة التي يتم تنفيذها مع الشباب في الدول الأعضاء .

وكما اطلعوا على الأنشطة الكشفية الخاصة بالإتحاد العالمي للكشاف المسلم لعام 2017م , ومشاركة الإتحاد في المخيمات والمؤتمرات الكشفية العالمية التي تسهم في تعزيز تعليم الشباب المسلم بطرق مثالية مبنية على ما يحتوي ديننا الإسلامي الحنيف والوعد والقانون في الحركة الكشفية من مثل ومبادئ عليا وذلك لمساعدة الفتية في بناء عالم أفضل .

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