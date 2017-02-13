دعاة يشيدون ببطولات الجنود البواسل على مسرح قرية عسير بالجنادرية

أشاد الدعاة في عدد من المحاضرات الدينية التي ألقيت على مسرح قرية عسير بالجنادرية بالدور البطولي الكبير الذي يقدمه الجنود البواسل على الحد الجنوبي وفي الداخل من أجل حفظ أمن هذا الوطن واستقراره بتوجيهات كريمة من ولاة الأمر حفظهم الله, الذين يسهرون الليل من أجل إرساء دعائم الأمن في هذه البلاد المباركة التي اتخذت من القرآن الكريم والسنة النبوية دستوراً لها ومنهج حياة.

وقد ألقى الشيخ ظافر التوم رئيس هيئة تثليث محاضرة دينية على مسرح القرية تحدث فيها عن المواقف البطولية لرجال القوات المسلحة و رجال الأمن العام المرابطين في الحد الجنوبي من أجل ردع المعتدين وحفظ أمن هذا الوطن وقدموا أرواحهم ودمائهم ونحن في نعم لا تعد ولا تحصى ونعيش بأمن وأمان وهم على الثغور مشيراً إلى أهمية الدعاء لهم والحرص على دعمهم في كل موقف مشيراً إلى أن من أكبر عوامل الدعم هو التمسك بحبل الله والتكاتف داخلياً للحفاظ على منظومة الدولة والإبتهال لله عز وجل في كل حين بأن يمكنهم الله ويحفظ قادتنا ودولتنا وجنودنا من كل شر ومكروه.