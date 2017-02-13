الدكتور نقادي: ما قدم في قرية عسير مفخرة وعمل نوعي

زار معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي قرية عسير التراثية واطلع على معرض قرية عسير التراثية والمحافظات المشاركة وهي محافظة بيشة ومحافظ بلقرن ومنطقة عسير وأطلع معاليه على عدد من الفلكلورات الشعبية، وأكد معالي الدكتور نقادي على ان مهرجان الجنادرية يعد من المهرجانات الوطنية الرائدة ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل حتى على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط لما يتمتع به من جماهرية رائدة وانطلاقة فريدة منذ تأسيسه حيث ارتبط هذا الاسم بحضارة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.

وقدم معاليه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ودوره الريادي في دعم وتطوير قرية عسير التراثية بما في ذلك المحافظات وأشار نقادي إلى أن مشاركة جامعة بيشة إلى جانب محافظة بيشة في القصر تؤكد على أهمية الجامعة في رصد الجانب الحضاري والثقافي في المنطقة وبالتالي فإن جامعة بيشة تسعى لأن تكون مشاركة على المستوى الفعاليات والبرامج وايضاً على مستوى الجانب الأكاديمي والبحثي العلمي مشيراً إلى أهمية أن يكون ذلك قريباً لا سيما في ظل أهمية ودور جامعة بيشة الرائد في هذا الجانب.

وقال في تصريحه الذي أدلى به خلال زيارته لقرية عسير : ” أن ما قدمه العاملون في القرية يعد انجازاً في ظل التنافس الشريف بين مناطق ومحافظات المملكة, لا سيما وأن القرية شهدت تطوراً ملحوظاً وقدمت عملاً مشرفا وتنوع في المعروض والتراث والاستقبال المشرف للزوار.