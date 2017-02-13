انطلاق المرحلة اﻷولية لـ”مسابقة اﻷمير نايف لحفظ القرآن” بجازان‎

افتتح مدير شرطة منطقة جازان “اللواء ناصر بن صالح الدويسي”؛ المرحلة اﻷولية من مسابقة اﻷمير نايف بن عبدالعزيز- رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين رجال في نسختها السادسة وللنساء في نسختها الأولى، تحت إشراف مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة “الرائد محمد بن علي حكمي”. رئيس اللجنة الفرعية

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة أكثر من “30” مشاركاً من الرجال وخمس مشاركات من النساء بجميع الفروع؛ ويشمل الفرع اﻷول حفظ القرآن كاملاً، والفرع الثاني حفظ عشرين جزءاً، والفرع الثالث عشرة أجزاء، والفرع الرابع خمسة أجزاء، والفرع الخامس حفظ جزأين، وفي جانب النساء كانت المسابقة في فرعان الأول خمسة أجزاء و الثاني جزأينوتم الاختبار بقسم النساء لجمعية تحفيظ القرآن الكريم.

وسيتم ترشيح اثنين من كل فرع للانتقال إلى المرحلة النهائية التي ستقام بمدينة الرياض والنساء ثلاث متسابقات.

وبين مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي رئيس اللجنة الفرعية للمسابقة أن هذه التصفيات ستستمر لمدة يومين، لافتاً إلى أن لجنة التحكيم أبدت إعجابها بمستوى بعض المشاركين منذ اليوم اﻷول، ورأت في هذه المسابقة تحفيزاً كبيراً لمنسوبي وزارة الداخلية لحفظ كتاب الله الكريم.