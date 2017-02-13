زوار تراثية جازان بالجنادرية ( 31 )  يقبلون على زيت السمسم

تشهد معصرة زيت السمسم بالقرية التراثية بجازان في الجنادرية إقبالاً كبيرا من قبل محبي زيت السمسم البلدي لاستخدامه بالعديد من الأكلات الشعبية والعلاج لما له من فوائد متعددة.



ويعتبر السمسم واحدا من المنتجات الزراعية المهمة في منطقة جازان ويستخرج منه زيت السمسم المعروف باسم “السليط” بعد عصره بطريقة تقليدية وينتج خلال فصلي الصيف والخريف بكميات كبيرة سنويا.



ويوضح صاحب المعصرة عيسى علي راجحي أن المعصرة تشهد إقبالاً كثيفا من قبل الزوار وأن أهالي المنطقة عرفوا فوائد زيت السمسم “السليط” منذ سنوات قديمة واستخدموه لعلاج العديد من الأمراض كأمراض اللثة والأسنان ويساعد في تخفيف الكولسترول ويمنع تصلب الشرايين وغيرها من الفوائد.



وأشار راجحي عن كيفية استخراج زيت السمسم انه يستخرج بعصر بذور السمسم أو الجلجلان بطرق تقليدية أثبتت نجاحها لمئات السنين حيث تعصر البذور في معصرة تصنع من سيقان الأشجار المعمرة ذات الحجم الكبير على شكل إناء مخروطي مجوف من الداخل يعرف لدى أصحاب المعاصر باسم العود نسبة لعيدان الأشجار وتضاف كميات مناسبة من الماء وتحرك البذور داخل المعصرة بواسطة القطب وسط المعصرة بحركة دائرية عن طريق جمل يواصل العمل لساعات في اليوم في حركة دائرية وهو مغمض العينين حتى لا يصاب بالدوار وأن عملية العصر تستغرق أكثر من خمس ساعات ليحصل صاحب المعصرة على السليط.

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