 وفود دبلوماسية تشييد بتراث جازان بالجنادرية ( 31 ) | فيفاء أون لاين
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

وفود دبلوماسية تشييد بتراث جازان بالجنادرية ( 31 )

وفود دبلوماسية تشييد بتراث جازان بالجنادرية ( 31 )
فيفاء أون لاين ـ الرياض
شهد جناح جازان بالجنادرية مساء أمس حضوراً كبيراً من مختلف الجنسيات وفي مقدمتهم وفود دبلوماسية من عدة دول ، وتحدث طلاب جامعة جازان لتلك الوفود باللغة الإنجليزية عن تراث جازان وماتحمله من موروثات شعبية ومقتنيات أثرية قديمة لاقت إعجاب الزوار الذين عبروا عن سعادتهم بما شاهدوه من تراث أصيل يعكس ماتزخر به المملكة من حضارات متنوعة تعود لكبر مساحتها التي انعكست في تنوع تراثها وتعدد الموروثات الشعبية والثقافية بها ، وقدم الوفد الشكر والتقدير للقائمين على جناح جازان من حسن استقبال وعلى روعة التنظيم في كافة الأجنحة والتي اختصرت لهم معرفة الكثير عن تراث جازان ، من جانب اخر قدمت الفنون الشعبية بمسرح جناح جازان عدد من الألوان الشعبية للمعشى والعزاوي وقد شاركت فيفا والشقيق وفرقة الدانة بفرسان وقدمت عروضاً شعبية لاقت استحسان الحضور وسط القاء شعري من شعراء جازان اعطت جمالاً آخر بما تزخر به منطقة جازان من موروثات شعبية أصيلة وثقافة عريقة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*