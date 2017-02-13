وفود دبلوماسية تشييد بتراث جازان بالجنادرية ( 31 )

شهد جناح جازان بالجنادرية مساء أمس حضوراً كبيراً من مختلف الجنسيات وفي مقدمتهم وفود دبلوماسية من عدة دول ، وتحدث طلاب جامعة جازان لتلك الوفود باللغة الإنجليزية عن تراث جازان وماتحمله من موروثات شعبية ومقتنيات أثرية قديمة لاقت إعجاب الزوار الذين عبروا عن سعادتهم بما شاهدوه من تراث أصيل يعكس ماتزخر به المملكة من حضارات متنوعة تعود لكبر مساحتها التي انعكست في تنوع تراثها وتعدد الموروثات الشعبية والثقافية بها ، وقدم الوفد الشكر والتقدير للقائمين على جناح جازان من حسن استقبال وعلى روعة التنظيم في كافة الأجنحة والتي اختصرت لهم معرفة الكثير عن تراث جازان ، من جانب اخر قدمت الفنون الشعبية بمسرح جناح جازان عدد من الألوان الشعبية للمعشى والعزاوي وقد شاركت فيفا والشقيق وفرقة الدانة بفرسان وقدمت عروضاً شعبية لاقت استحسان الحضور وسط القاء شعري من شعراء جازان اعطت جمالاً آخر بما تزخر به منطقة جازان من موروثات شعبية أصيلة وثقافة عريقة.

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