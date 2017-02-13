ملتقى من ٢٥٠ إعلامية من إعلاميات الصحافة العربية يحتفلون باليوم العالمي للاذاعة

نظرا لاهمية الاذاعة وتأثيرها يحتفل العالم في 13 فبراير باليوم العالمي للراديو .. ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذي بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة في عام 1946.

غير أن وراء تحديد يوم للاحتفال بالراديو قصة طريفة تظهر مدى تأثيره في جمهور المستمعين منذ بدايته .. فقد رغبت أسبانيا -وهي الدولة التي قدمت اقتراح اليوم العالمي للراديو- أن يكون ذلك اليوم المقترح 30 أكتوبر .. ففي ذلك اليوم من عام 1938 بثت على إذاعة بي بي سي الأم معالجة درامية لرواية الكاتب الإنجليزي إتش جي ويلز (حرب العوالم) التي يتخيل فيها احتلال كائنات من المريخ للأرض.

وكانت مدة المعالجة الدرامية الإذاعية ساعة، قُدم معظمها على هيئة نشرة أخبار. وقد أدى هذا إلى انتشار الاضطراب بين جمهور المستمعين الذين اعتقدوا أن ما يسمعونه من أحداث هو نشرة أخبار حقيقية.

وفي نهاية مناقشات اليونسكو آثر الأعضاء يوم 13 فبراير.

أنتم الاذاعة

اختير للاحتفال اليوم العالمي للإذاعة في السنوات الماضية مواضيع مختلفة تضم على سبيل المثال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والشباب، والإذاعة في أوقات الطوارئ والكوارث.

وهذا العام يجري الاحتفال تحت شعار “أنتم الإذاعة” .. وذلك لابراز اهمية مشاركة الجمهور في كل ما تقدمه الاذاعة .. فما زالت الإذاعة الوسيلة الإعلامية الأكثر نشاطاً والأكثر تفاعلاً مع الناس والأكثر إشراكاً للجمهور، إذ تتكيف الإذاعة مع التغيرات التي نشهدها في القرن الحادي والعشرين وتوفّر سُبلاً جديدة للتفاعل والمشاركة.

هذا ويحتفل ملتقى قروب إعلاميات الصحافة العربية. من اشهر قروبات الاعلام حيث يضم اشهر مشاهير الاذاعة والتلفزيون ومشاهير السوشيل ميديا كما يضم مجموعة كبيرة من الصحفيات من محررات من مختلف الصحف الورقية والالكترونية ووكالات الانباء كما يضم نخبة من مصممات الازياء والفنانات التشكيليات و الشاعرات من مختلف الدول العربية.

وقد تم الاحتفال بيوم الاذاعة العالمي من خلال ملتقى اعلاميات الصحافة العربية اليوم الاثنين الموافق ١٦/ ٥/ ١٤٣٨هـ.