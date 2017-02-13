إنطلاق الحملة النسائية لمكافحة الفساد

بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان المشرف العام على حملة (وطننا أمانة ) أنطلقت صباح اليوم الأحد في مقر كلية طب الأسنان للبنات بحضور مساعدة وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتورة / عائشة بنت حسن الزكري فعاليات البرنامج التوعوي الذي تنفذه اللجنة النسائية للحملة برئاسة الأستاذة / خديجة بنت الحسين النعمي بهدف نشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية بين منسوبات وطالبات الجامعة والمدارس التابعة لإدارتي التعليم بمنطقة جازان ومحافظة صبيا والأقسام النسائية بالإدارات الحكومية والجهات الخيرية وسيدات المجتمع .

ووفقاً للأمين العام لحملة (وطننا أمانة ) محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة فإن هذه الفعاليات التي تستمر إلى نهاية العام الدراسي تشتمل على محاضرات وندوات وورش عمل ومسابقات تفاعلية وعروض مرئية للتأكيد على المبادئ الدينية والأعراف الإجتماعية الكفيلة بالتصدي لمظاهر الفساد المالي والإداري والتحذير من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع .