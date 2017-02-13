بدعوة من السيد فريتس برنك لمستقبل الرياضات الجوية بالصور: اجتماع مثمر بين رئيس الاتحاد الدولي وتركي بن مقرن

عقد رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI السيد/ فريتس برنك اجتماعا مع الأمير تركي بن مقرن رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية ، بحضور أعضاء الاتحاد الدولي وأمين عام الاتحاد السيدة سوزان شيولد ، والدكتور مبارك السويلم رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرياضات الجوية ،والاستاذ يوسف الحمادي رئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون ونائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجوية، والدكتور عبدالله الحيان مستشار الاتحاد الاسيوي عضو مجلس ادارة المحكمة الدولية للرياضة ( الكأس ) ، وذلك بمقر الاتحاد الدولي في مدينة لوزان السويسرية.

وفي بداية الاجتماع قدم السيد فريتز رئيس الاتحاد الدولي شكره لسمو الامير تركي بن مقرن على قبول الدعوة والحضور لمقر الاتحاد بلوزان والاجتماع بمجلس الادارة كما قدم الشكر للدكتور السويلم وثمن جهود الاتحاد الاسيوي الهامة في قارة آسيا ، والاستاذ يوسف الحمادي لجهوده في دعم الرياضات الجوية خليجيا ودوليا، كما ثمّن حضور الدكتور الحيان وحرصه على تعزيز الجانب القانوني في الرياضات الجوية.

وناقش السيد/ فريتس برنك في الاجتماع أجندة البطولات الإقليمية وسبل دعمها وكيفية تعزيز مستقبل الرياضات الجوية على مستوى الخليج والدول العربية ومستوى الشرق الأوسط والقارة الاسيوية وكيفية دعم ملف الرعاية للاتحاد الدولي.

واوضح رئيس الاتحاد الدولي أهمية دور الاتحاد السعودي للرياضات الجوية مع المجلس الاولمبي الاسيوي والاتحاد الاسيوي في ادراج لعبة الباراقلايد ضمن الالعاب الاسيوية ٢٠١٨ بجاكرتا وأضاف ان التعاون الوثيق بين الاتحاد السعودي والإماراتي ادى لتطور الأداء والانظمة في الرياضات الجوية في القارة الاسيوية .

وتأتي الدعوة الخاصة من رئيس الاتحاد الدولي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية نظرا لجهود المملكة في تنظيم ودعم الرياضات الجوية على مستوى القارة الاسيوية بأكملها. وتقديرا لجهود الامير تركي بن مقرن في تفعيل وتعزيز الأنظمة الدولية للرياضات الجوية .ودوره الكبير مع المجلس الاولمبي الآسيوي والاتحاد الاسيوي لإدراج لعبة الباراقلايد في الالعاب الآسيوية بجاكرتا ٢٠١٨.

من جانبه قال الامير تركي بن مقرن ” انا سعيد بوجودي في مقر الاتحاد الدولي واشكرهم على الدعوة . وسعيدين في المملكة اننا استطعنا ان نبذل جهد في سبيل تعزيز الأنظمة في داخل المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وكذلك نفتخر بالنتيجة التي وصلنا لها مع الاتحاد الاسيوي والمجلس الاولمبي الاسيوي لإدراج لعبة الباراقلايد في الالعاب الاسيوية ٢٠١٨ بجاكرتا ،وأُقدِّم شكري للجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمهم وعلى رأسهم الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة وللشيخ احمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي .على دعمه وللاخ حسين المسلم المدير التنفيذي للمجلس على تعاونه وحرصه .واننا في المملكة نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي بماينعكس على تطور الرياضات الجوية وممارسيها لنصل خلال السنوات القادمة لنكون ضمن الالعاب الاولمبية “والجدير بالذكر ان الاتحاد الدولي للرياضات الجوية احد الاتحادات المعترف بها من اللجنة الاولمبية الدولية(IOC) ..

من جانبه أوضح الدكتور السويلم ان الاتحاد الاسيوي وبتوجيهات المجلس الاولمبي الاسيوي سوف يتعاون مع الاتحاد الدولي ولجنة الباراقلايد لتنسيق الجهود لتنظيم لعبة الباراقلايد في الالعاب الاسيوية ٢٠١٨ بجاكرتا.واتفق الجميع على عقد اجتماع الشهر القادم مابين الاتحاد والاتحاد الاسيوي والمجلس الاولمبي الاسيوي لمناقشة الجوانب الفنية لمشاركة لعبة الباراقلايد في الالعاب الاسيوية.

وتطرق يوسف الحمادي الى ان الأسابيع القادمة سوف تشهد الاعلان عن برامج مستقبلية وواعدة للرياضات الجوية في الخليج وآسيا مؤكدا أهمية تضافر جهود الاتحاد الاماراتي والسعودي في هذا المجال .

وأوضح الدكتور الحيان ” انني سعيد جدا بالتطور القانوني الرياضي للألعاب الجوية وحرصهم على تعزيز الأنظمة وتنفيذها على ارض الواقع وخطواتهم الجادة والمتسارعة تستحق التقدير . ووجود السعودية والامارات في مقدمة الاتحادات بالمنطقة انعكس على تطور الرياضات الجوية في الخليج ”

وبعد نهاية الاجتماع التقطت الصور التذكارية وأقام الاتحاد الدولي مأدبة عشاء رسمية في فندق سافوي على شرف سمو الامير تركي بن مقرن والوفد المرافق.