بالصور ..أهالي محافظة هروب يشيعون شهيد الوطن جمعان الهروبي

شيعت محافظة “هروب” مساء اليوم الاثنين الموافق 1438/5/16 ، شهيد الوطن الجندي أول / جمعان جابر احمد قاسم الهروبي احد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة الربوعه في ميدان الشرف والبطولات أثناء أدائه واجبه الديني والوطني بعزة وكرامة.

حيث كان في مقدمة المشييعين وكيل محافظة هروب الاستاذ / محمد يحيى الجعفري ومدير ادارة الدفاع المدني المقدم / مبارك القحطاني. ومدير شرطة هروب الرائد / المعتصم بالله الدراج وقد شاركت قيادات عسكرية وأمنية وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد الصلاة على الشهيد “الهروبي” وتشييع جنازته.

وقد وصفه أحد زملائه بمواقفه البطولية التي شارك في صنعها مع زملائه المرابطين على الحد الجنوبي حتى نال الشهادة في سبيل دفاعه عن دينه ووطنه بكل قوة وشجاعة، مسجلًا بذلك اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وحماية لحدود البلاد.