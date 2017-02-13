 رئيس مركز الجوة بفيفاء يستقبل طلاب حلقة تحفيظ القرآن | فيفاء أون لاين
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

رئيس مركز الجوة بفيفاء يستقبل طلاب حلقة تحفيظ القرآن

رئيس مركز الجوة بفيفاء يستقبل طلاب حلقة تحفيظ القرآن
فيفاء - فيفاء أون لاين

استقبل رئيس مركز إمارة الجوة بمحافظة فيفاء الأستاذ عبدالله بن محمد الظافري في مكتبه طلاب حلقة تحفيظ القرآن بجامع جوة ال شراحيل .
حيث استمع سعادة رئيس المركز لنبذه عن الحلقة وتاريخ تأسيسها كما استمع الطلاب لتوجيهات رئيس المركز وحثهم على الحرص والاجتهاد لحفظ كتاب الله وتجويده سائلا الله لهم التوفيق وجزاهم الله خير الجزاء .
وفي نهاية اللقاء قدم طلاب الحلقة درعا تذكاريا لرئيس المركز باسم الحلقة كما قام رئيس المركز بتقديم هدية لمعلم الحلقة شاكرا له الجهد الذي يبذله في حلقة التحفيظ .
ثم التقطة الصور التذكارية .

 

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