 تقليد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لقائد حرس الحدود بالعارضة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

تقليد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لقائد حرس الحدود بالعارضة

تقليد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لقائد حرس الحدود بالعارضة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

قلد سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي صباح اليوم الاثنين الموافق 1438/5/16
قائد حرس الحدود بقطاع العارضه المقدم : عبدالله بن سعيد الشهراني
وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
وذلك تقديراً لما قدمة من مجهودات وخدمات وانجازات في مجال عمله
وقد عبر المقدم الشهراني عن سعادته بالثقة الغالية من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومن سمو ولي عهدة حفظه الله كما عبر عن تقديره وشكره لولاة امرنا لاهتمامهم الدائم بابناء وطنهم وذكر انه وسام شرف يفتخر به معرباً انه ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم كل غال ونفيس لخدمة الدين ثم المليك و الوطن

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