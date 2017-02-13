تقليد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لقائد حرس الحدود بالعارضة

قلد سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي صباح اليوم الاثنين الموافق 1438/5/16

قائد حرس الحدود بقطاع العارضه المقدم : عبدالله بن سعيد الشهراني

وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

وذلك تقديراً لما قدمة من مجهودات وخدمات وانجازات في مجال عمله

وقد عبر المقدم الشهراني عن سعادته بالثقة الغالية من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومن سمو ولي عهدة حفظه الله كما عبر عن تقديره وشكره لولاة امرنا لاهتمامهم الدائم بابناء وطنهم وذكر انه وسام شرف يفتخر به معرباً انه ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم كل غال ونفيس لخدمة الدين ثم المليك و الوطن

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