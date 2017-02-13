قمم المعرفة تنفذ دورة تدريبية لمنسوبي برنامج عناية بالعارضة

عقدت مؤسسة قمم المعرفة مساء أمس الأول دورة تدريبية لمنسوبي برنامج عناية لرعاية الأيتام التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمقر البرنامج قدمها الدكتور منصور الذروي تطرق من خلالها إلى عدة جوانب هامة في شرح الأدلة لرفع مستوى جاهزية فريق العمل للوصول إلى أرقى المستويات في الكفايات العامة والخاصة والسبل العلمية الحديثه في التقييم والقياس .

فيما شرف البرنامج الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الزير الذي يزور المحافظة خلال الفترة الحالية استمع خلالها إلى شرح موجز عن رؤية البرنامج وأهدافه وأهم مخرجاته.

واعرب ” الزير ” عن سروره بما شاهده من حسن خلق وأدب الأيتام وما لاحظه من حسن تنظيم ورعاية . مقدماً شكره وتقديره لكافة منسوبي البرنامج سائلاً الله تعالى أن يجزي القائمين على المشروع خير الجزاء وأن يخلف على المنفق خيرا .