تكريم الأفراد على حساب معاناة الآلاف !؟ 

لقد تابعنا امس القريب إدارة تعليم صبيا تحصل على المركز الرابع على مستوى المملكة امام فلاشات وسائل الاعلام التي يبتهج بعضها في تحجيم فقاعة الصابون ؟

طبعا نهنئ إدارة تعليم صبيا تلك الإدارة المستقلة عن إدارة تعليم منطقة جازان من خلال الجهود المضنية التي يبذلها الانفصاليون عن إدارة جازان لتبقى مستقلة بالجزء المنكوب في جازان والاضعف من خلال محافظات تشتكي الوهن بسبب انها تعيش في ظل الخدمات الأقل على مستوى البلاد تعليمياً وفي شتى الجوانب الخدمية الاخرى رغم ابداع ابنائها الخارجين من احلك الظروف.

ومن تلك المحافظات ، فيفا ، الداير، الريث ، هروب ، العيدابي والتي ترتقي إدارة تعليم صبيا على معاناة اهلها وابنائها ومعلميها ومعلماتها لتصنع مجدا تليدا ينافس إدارة تعليم جازان في المقام الأول امام الوزارة حيث يتربع على عرش ذلك الإنجاز اشخاص وافراد على حساب معاناة أمم من البشر في تلك الجبال .

نعم إنها حقائق مثبتة لو ان هناك وزارة تعمل على لجان منصفة تتجاوز الجولات التي تكتفي بالشكليات وتقرير الإداريين التي تعتبر الأولوية لكراسيهم الإسفنجية التي يتنافسون عليها على حساب الموكلين بمهامهم

فتعالوا معنا نسرد لكم إنجازات إدارة تعليم صبيا الشاملة وليس الشخصية التي تم تغافل الوزارة عنها

اولا __اكثر مدارس مستأجرة على مستوى البلاد من نصيب إدارة تعليم صبيا !؟

ثانيا _ اكثر مشاريع متعثرة لبناء المدارس من نصيب إدارة صبيا وفي المحافظات الجبلية تحديدا..

ثالثا_ اسوء اثاث ومستلزمات مدرسية وحوافز تربوية ألية ومالية على مستوى مدارس البلاد من نصيب مدارس القطاع الجبلي التابع لإدارة تعليم صبيا.

رابعا_ المحافظات الوحيدة على مستوى المملكة التي طلابها بدون نقل مدرسي الى الان هي مدارس القطاع الجبلي في المحافظات التي تعود إدارة مدارسها لإدارة تعليم صبيا.

خامسا – مستحقات بملايين الريالات للعشرات ممن اخذوا على عاتقهم نقل طلاب مدارس القطاع الجبلي في العام الماضي واكرر الماضي لم تصرف لهم رغم ان غالبيتهم من اسر فقيرة مثقلة بالديون ولم تستجيب لمطالباتهم إدارة تعليم صبيا.

اما هذه السنة التي توشك ان تنتهي والمواطن يدفع من جيبه تكاليف نقل أبنائه الى مدارسهم ويقول ( لا سامح الله من كان يقف خلف ذلك).

سادسا_ الوحيدين على مستوى المملكة من المعلمين والمعلمات الذين نصيبهم من الحصص يصل الى 24 حصة اسبوعيا بفارق عشر حصص عن بقية المعلمين في باقي مناطق المملكة طبعا لشح المعلمين والمعلمات

حيث تبقى معظم المدارس بدون معلمين او معلمات لبعض المواد لعدة اشهر سنويا في مدارس المحافظات الجبلية التابعة لإدارة تعليم صبيا

وهناك الكثير من الحقوق للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والاهالي ممن هوت بهم الظروف المصطنعة في مثلث “برمودة” بإدارة تعليم صبيا

هذه هي أدارة تعليم صبيا الحاصلة على المركز الرابع على مستوى المملكة!؟

فلماذا يا وزارة التعليم يتم تجاهل هذه الإدارة واخفاقاتها على حساب امم من البشر في حين يتم تكريمها على إنجازات فردية ام ان التكريم هو للادارة التي لا تثقل على كاهل الوزارة المعنية بالمطالبة في حقوق الناس !؟

يقول لي قبل أيام عدد من المخلصين الذين وصلوا لسمو امير المنطقة بخصوص حقوق بالملايين نهبت حيث ضاعت ولم تصرف للمتعهدين بنقل الطلاب والطالبات في اكثر من خمس محافظات في العام الماضي طبعا ليس الحالي ، حيث الحالي المواطن من يدفع آجارنقل أبنائه لتذكير مجددا.

يقولون ذهبنا الى إمارة جازان للمطالبة بحقوقنا بعد ان سدت الأبواب في وجوهنا فاستقبلنا سمو الامير محمد بن ناصر استقبالا حافلا مستمعا لمتطلباتنا بكل ود وتفاعل معها بل وأستاء كثيرا سائلا لماذا التأخر لهذه الفترة على معاناة الطلاب ووجه سموه سؤال للمسؤولين في الإمارة هل اتى اليكم إشعار من إدرارة تعليم صبيا في ما يخص نقل الطلاب وعدم تسليم حقوق نقل العام المنصرم؟

طبعا الجواب كان من المسؤولين في الإمارة __لا !؟

ثم شرح على عريضتهم سمو الامير وأمر بتحرك فوري ورفعت للوزارة التي اكدت انها سلمت المشروع والاعتمادات المالية لشركة متخصصة من هناك لتعود المعاملة إلى “مثلث برمودة” في صبيا حيث يرفض الموظف هناك إعطاء المطالبين أي شي عنها حتى الرقم الخاص بالمعاملة ليذهبوا مجددا الى إمارة منطقة جازان ليتم الاتصال من هناك على إدارة تعليم صبيا التي تجاوبت فورا مشكورة في تزويد الإمارة بالرقم !؟

ليتضح ان بعض الإداريين في إدارة تعليم صبيا يقفون عثرة امام متطلبات أبناء محافظات القطاع الجبلي في سبيل التستر على رجل اعمال يدير الشركة المتعهدة بالنقل حيث ان هذا الرجل ذهب بالملايين من حقوق الناس المستضعفين حيث حولها من نقل الطلاب والطالبات الى مشاريع استثماريه لمصالحه الشخصية في جهات اخرى كيف حصل ذلك !؟

نعم يا سادة هذا هو فصل واحد فقط من مسرحية درامية إبطالها افراد وضحاياها الاف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات واولياء امور يعودون الى القرون الوسطى ليدفعوا تكاليف تعليم ابنائهم وبناتهم حتى تبقى الكراسي الشخصية لا مساس !؟

وقبل الختام أقول شكرا للعسيري مدير تعليم صبيا الجديد الذي يقول عنه احد المعلمين لقد اعطانا بالملعقة الصغيرة في عهده بعد عقدين من الزمن كنا نعطى حقوقنا بالقطارة بعد عناء ويتضح ان ذلك المدير يحاول ان ينجز !!

وفي الختام هناك رسالة للجميع إياكم والخنوع والاستسلام لهؤلاء المتسلطين فان سمو امير المنطقة معكم وكذلك الدولة التي تعتمد المليارات لأجلكم ولأجل مستقبل اجيالنا

ولكن عند تخاذلكم وتسليم شؤنكم لعقول مترهلة لا تكاد تتجاوز طموحاتها ومصالحها الشخصية والعائلية والتي تمكنونها من حماية جذور الفساد التي يصعب مع الوقت اجتثاثها.

فلا تصنعون الفساد ثم تشتكون منه بل كونوا مع الدولة في محاربته من خلال إبراز الحقائق والوثائق فمحاربة الفساد عبادة

وإن الله لا يحب المفسدين … والله من وراء القصد