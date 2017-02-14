 جامعة الإمام تحتضن المبتكرين والمبتكرات بمعرض  الجامعة المنتجة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

جامعة الإمام تحتضن المبتكرين والمبتكرات بمعرض  الجامعة المنتجة

جامعة الإمام تحتضن المبتكرين والمبتكرات بمعرض  الجامعة المنتجة
الرياض:علي القرني

تستعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لإنطلاق معرض ( الجامعة المنتجة ) يوم الأحد المقبل في مركز الملك سلمان للمعارض للمؤتمرات بالجامعة وذلك بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التعليم د . أحمد العيسى  ويعد معرض الجامعة المنتجة الأكبر من نوعه ويهدف المعرض إلى دعم التنمية الوطنية، وإستعراض وتســويق منتجــات الجامعات المنتجة إلــى الجهات المســتفيدة، وربطها بمتطلبات السوق السعودي، وكذلك توفير البيئة الحاضنة لاصحاب المواهب من المخترعين والمبتكرين.

ويستمر المعرض  ثلاثة أيام من ١٩ الى ٢٢ فبراير وسط مشاركة  جامعات وكليات ومعاهد وجهات تمويلية وتدريبية واخرى ذات علاقة يصل عددها لأكثر من ٥٠ جهة، كما يواكب معرض ( الجامعة المنتجة .. الطريق نحو الأقتصاد المعرفي ( رؤية السعودية ٢٠٣٠ حيث يستهدف الاستثمار مع المبتكرين والمبتكرات وسيشارك في المعرض حوالي

٣٥٠ فرداً بإبتكاراتهم المتألقة والمتنوعة،

وستتاح الفرصة لرجال الأعمال والمهتمين للإطلاع على هذه الأبتكارات من خلال زيارة المعرض في الأوقات من ١٠ صباحاً وحتى الثانية ظهراً للرجال  على أن تتاح الفرصة للعوائل لحضور المعرض من الرابعة عصراً وحتى السادسة مساء .. وسيتخلل المعرض إقامة أكثر من ٣٠ ورشة عمل ودورات تدريبية متقدمة كما سيكون هناك مسابقات للمبتكرين

والمبتكرات .
والجدير بالذكر أن هذا المعرض يحظى  بإهتمام مباشر ومتابعة دائمة من معالي مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل نظير القيمة العلمية الكبيرة للمعرض وسط ترقب من المهتمين بالعلم والمعرفة لمتابعة المواهب والابتكارات التي ستشارك في المعرض .

 

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