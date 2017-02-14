 تحقيق النمو المجتمعي وتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

تحقيق النمو المجتمعي وتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات

تحقيق النمو المجتمعي وتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات
مشعل المحلاوي ـ المدينة

من منطلق رسالة المؤسسة  في تقديم المنح لتعظيم الخير وتحقيق النمو المجتمعي وتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات، دعم فرع منطقة المدينة المنورة عدة مشاريع منها مشروع “سكن كريم” و مشروع “الأسر المنتجة” و الذي نفذ في محافظة العلا بمركز جيدة عبر جمعية البر الخيرية بجيدة.

زار الباحث عبدالله القنيدي و محاسب الفرع عثمان بابكر كلا المشروعين للاطلاع على المستندات والمراحل التي نفذت و معاينة المنتجات الأسرية الخاصة بالقسم النسوي للجمعية.

ويهدف مشروع ” سكن كريم ” الى إيجاد مساكن للفقراء وتفعيل الدور الاجتماعي من تقارب القاطنين بالمساكن , كما استهدف مشروع ” الأسر المنتجة ” تفعيل دور الأسر المنتجة بالحرف اليدوية و تحسين الدخل لدى الأسر المنتجة و الاستفادة من أوقات الفراغ بالمهن اليدوية.

 وشكر رئيس الجمعية العميد المتقاعد مسعود البلوي المؤسسة على الدعم المستمر و للفرع بشكل خاص و موظفيه لجهودهم ومتابعتهم المستمرة لإنجاح المشروع و تحقيق الأهداف المرجوة .

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