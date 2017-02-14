تحقيق النمو المجتمعي وتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات

من منطلق رسالة المؤسسة في تقديم المنح لتعظيم الخير وتحقيق النمو المجتمعي وتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات، دعم فرع منطقة المدينة المنورة عدة مشاريع منها مشروع “سكن كريم” و مشروع “الأسر المنتجة” و الذي نفذ في محافظة العلا بمركز جيدة عبر جمعية البر الخيرية بجيدة.

زار الباحث عبدالله القنيدي و محاسب الفرع عثمان بابكر كلا المشروعين للاطلاع على المستندات والمراحل التي نفذت و معاينة المنتجات الأسرية الخاصة بالقسم النسوي للجمعية.

ويهدف مشروع ” سكن كريم ” الى إيجاد مساكن للفقراء وتفعيل الدور الاجتماعي من تقارب القاطنين بالمساكن , كما استهدف مشروع ” الأسر المنتجة ” تفعيل دور الأسر المنتجة بالحرف اليدوية و تحسين الدخل لدى الأسر المنتجة و الاستفادة من أوقات الفراغ بالمهن اليدوية.

وشكر رئيس الجمعية العميد المتقاعد مسعود البلوي المؤسسة على الدعم المستمر و للفرع بشكل خاص و موظفيه لجهودهم ومتابعتهم المستمرة لإنجاح المشروع و تحقيق الأهداف المرجوة .