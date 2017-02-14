تعليم صبيا يعانق منصة تتويج جائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة بخمسة مراكز متقدمة

حصدت إدارة تعليم صبيا خمسة مراكز متقدمة في جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها السابعة للعام الدراسي (1436 ـ 1437هـ) جاء ذلك بعد إعلان أسماء الفائزين والفائزات مساء الأحد 15 / 5 / 1438 بحفل تكريم الفائزين بجائزة التميز على مستوى المملكة وذلك بمقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والمهتمين بالتعليم ومدراء ادارات التعليم حيث تم حصد المراكز التالية:

*فئة التميز الإداري

حصد تعليم صبيا المركز الربع على مستوي المملكة

* فئة المرشد المتميز

حصد المرشد الطلابي الأستاذ حافظ حبيبي من مدرسة الخالدية بضمد المركز الثالث

كما حصد الأستاذ حسن عماري من مدرسة الجمالة الابتدائية والمتوسطة المركز العاشر

* فئة المرشدة المتميزة

حققت المرشدة الطلابية الأستاذة زكية الأمير من مدرسة خضيرة الابتدائية المركز الثامن

* أفضل منسقين للجائزة

حصد فيها الأستاذ محمد مران جائزة التميز ضمن أفضل خمسة منسقين على مستوي المملكة.

من جهته هنأ مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس للفائزين والفائزات حصولهم على جائزة التميز و درجة التميز، ونيلهم المراكز المتقدمة على مستوى المملكة، مؤكدا أن معايير جائزة «التعليم للتميز» تقدم للمشاركين خارطة طريق لتحقيق النجاح الوظيفي والتميز المؤسسي، مما ينعكس إيجابا على المخرجات من خلال تحسين العمليات، فقد سعت وزارة التعليم من خلال هذه الجائزة إلى ضمان تطوير الأداء والخدمة المقدمة ، وتكريم أصحاب الجهد الوافر والعمل الإبداعي النوعي والمتميز، مثمناً في الوقت نفسه حجم الجهد المبذول من منسقي ومنسقات الجائزة واللجان المشرفة عليها ، وكافة المشاركين والمشاركات فيها، متطلعاً أن تكون الجائزة حافزاً لهم ولزملائهم في الميدان التربوي لمواصلة العطاء و التميز والإبداع من خلال العمل بروح إيجابية، حتى يصبح التميز حالة جماعية دائمة.