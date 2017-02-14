محافظ #الداير يعتمد فريق ” طور ” مواكبة لرؤية المملكة 2030

سعيا للتماشي مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف الى بناء مجتمع حيوي وفعال، أعتمد محافظ محافظة الداير شرق جازان محمد بن هادي الشمراني، تشكيل فريق شباب الداير التنموي ” طور ” وذلك تحقيا لتوجيهات القيادة العليا و سمو أمير منطقة جازان الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الرامية لأشراك الشباب في المساهمة في التنمية .

وأكد محافظ الداير مباركته للفكرة ووقوفه إلى جانب الفريق قلبا وقالبا ودعمه للجهود وقد أجاز ” الشمراني ” خطة العمل التي سيسير عليها الفريق وتهدف الى تعزيز الامن الفكري ونشر الوعي الايجابي بين الشباب وتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية.

وبين الشمراني أن مثل هذه الافكار تغرس وتنمي القيم النبيلة داخل المجتمع ، مثنيا على الجهود التي بذلت لأخراج هذه الفكرة للنور .

ورفع ” الشمراني” أصالة عن نفسه ونيابة عن شباب المحافظة وأعضاء الفريق شكره لأمير منطقة جازان على ماتجده المحافظة وشبابها من أهتمام بالغ من لدن سموه الكريم ، جاء ذلك خلال إستقباله لمجموعة من شباب المحافظة اليوم بمكتبه.