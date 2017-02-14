طلاب #فيفاء مترجّلين تحت المطر في ظل غياب النقل المدرسي

بعد الوعود البائسة في توفير نقل مدرسي لطلاب وطالبات فيفاء ، أُجبر طلاب وطالبات فيفاء على الرجوع لمنازلهم مشياً على الاقدام تحت وقع المطر ، قاطعين مسافات طويلة يعانون فيها من صعوبة التضاريس الجبلية ووعورتها في أحوال جوية مختلفة .

ففي هذه الأيام يغادر الطلاب والطالبات منازلهم قاصدين مدارسهم في ساعات الصباح الأولى ومع اشتداد برودة الجو ، ويعودون لمنازلهم تحت زخات المطر.