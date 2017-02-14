طلاب #فيفاء مترجّلين تحت المطر في ظل غياب النقل المدرسي

بعد الوعود البائسة في توفير نقل مدرسي لطلاب وطالبات فيفاء ، أُجبر طلاب وطالبات فيفاء على الرجوع لمنازلهم مشياً على الاقدام تحت وقع المطر ، قاطعين مسافات طويلة يعانون فيها من صعوبة التضاريس الجبلية ووعورتها في أحوال جوية مختلفة .
ففي هذه الأيام يغادر الطلاب والطالبات منازلهم قاصدين مدارسهم في ساعات الصباح الأولى ومع اشتداد برودة الجو ، ويعودون لمنازلهم تحت زخات المطر.
ذا معو ابن او بنت يهبو يقعد في امبيت “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته “
غياب كامل لنقل وكأن مدارس فيفا ليست تابعة لتعليم أتمنى من رجال فيفا المطالبة وإيصال صوت هؤلاء الطلاب المساكين إلى ذوي الشأن
وش سبب غياب النقل !؟؟ والله غريب
اللهم اعن الطلاب والطالبات ل طلب العلم ويجعلها ف ميزان حسناتهم
اللهم اعن الطلاب والطالبات
يستاهلون أولياء الأمور لا يخلو أولادهم يداومون حتى قد بو نقل ما ينفع ذي الشغل