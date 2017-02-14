 طلاب #فيفاء مترجّلين تحت المطر في ظل غياب النقل المدرسي | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

طلاب #فيفاء مترجّلين تحت المطر في ظل غياب النقل المدرسي

عبدالرحمن يحيى الفيفي - تصوير : علي العبدلي

بعد الوعود البائسة في توفير نقل مدرسي لطلاب وطالبات فيفاء ، أُجبر طلاب وطالبات فيفاء على الرجوع لمنازلهم مشياً على الاقدام تحت وقع المطر ، قاطعين مسافات طويلة يعانون فيها من صعوبة التضاريس الجبلية ووعورتها في أحوال جوية مختلفة .

ففي هذه الأيام يغادر الطلاب والطالبات منازلهم قاصدين مدارسهم في ساعات الصباح الأولى ومع اشتداد برودة الجو ، ويعودون لمنازلهم تحت زخات المطر.

 

 

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التعليقات (٥) اضف تعليق

  1. ٥
    زائر

    ذا معو ابن او بنت يهبو يقعد في امبيت “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته “

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  2. ٤
    متعجب

    غياب كامل لنقل وكأن مدارس فيفا ليست تابعة لتعليم أتمنى من رجال فيفا المطالبة وإيصال صوت هؤلاء الطلاب المساكين إلى ذوي الشأن

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  3. ٣
    زائر

    وش سبب غياب النقل !؟؟ والله غريب
    اللهم اعن الطلاب والطالبات ل طلب العلم ويجعلها ف ميزان حسناتهم

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  4. ٢
    زائر

    اللهم اعن الطلاب والطالبات

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  5. ١
    زائر

    يستاهلون أولياء الأمور لا يخلو أولادهم يداومون حتى قد بو نقل ما ينفع ذي الشغل

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