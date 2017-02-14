شاهد .. الجمارك تحبط محاولات لتهريب”خمور وقورو”

شَهد جمرك جسر الملك فهد إحباط 4 محاولات لتهريب كمية من الخمور وكمية أخرى من ثمار القورو المحظورة، حيث تمكّن الجمرك من إحباط محاولة تهريب (312) زجاجة خمر عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى الجمرك، كما أحبط 3 محاولات أخرى لتهريب كمية من ثمار “القورو”.

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف ضيف الله العتيبي أنه عند قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية لمركبة من نوع خصوصي عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة داخل تجاويف إطارات المركبة الأربع التي تسير عليها وذلك بعد توزيعها بطريقة فنية داخل الإطارات، وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول ثلاثة مهربين كان يستقل كل واحد منهم مركبته الخاصة تهريب (275) كيلوجراما من ثمار “القورو”، إلا أن الجمرك تمكن من إحباط هذه المحاولات، حيث تم إحباط (102) كيلوجراما في المحاولة الأولى وفي الثانية تم إحباط (86) كيلوجراما، وفي المحاولة الثالثة تم إحباط تهريب (87) كيلوجراما من ثمار “القورو”.

Share on: whatsapp