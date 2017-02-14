 سوق الأسهم يغلق منخفضاً | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

عند 7032.65 نقطة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً

سوق الأسهم يغلق منخفضاً
فيفاء أون لاين- الرياض

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 26.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7032.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية, والأهلية, وسدافكو, والرياض ريت, والأندلس الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات المصافي, وساكو, والصادرات, والخدمات الأرضية, ومتلايف إيه أي جي العربي, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.65% و 2.17% .
وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والإعادة السعودية, والأهلية, وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والصقر للتأمين, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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