تعليم الرس يحقق مراكز متقدمة بجائزة وزارة التعليم للتميز

حققت إدارة التعليم بمحافظة الرس مراكز متقدمة بجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها السابعة للعام الدراسي (1436-1437) في فئة المرشد الطلابي وفئة الطالب، حيث حصل المرشد الطلابي بدر بن صالح العايد بثانوية الملك فيصل على المركز الرابع، كما حصل الطالب عبدالرحمن الخليف من ثانوية الملك فيصل على المركز الخامس.

وهنأ مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان الطعيسي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات تعليم الرس الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة للعام الدراسي (1436-1437)، /بينا أن الفائزين والفائزات بالجائزة أكدوا أن مسيرة الجودة والتميز تبدأ بعلو الهمة وسمو الغاية والبذل الدؤوب في خدمة الدين والوطن.

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