بالأرقام .. “التأمينات”: تكشف نسبة السعوديون ورواتبهم في القطاع الخاص

كشف تقرير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أن عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية ويعملون في القطاع الخاص بلغ 10.26 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

وأوضحت بيانات التقرير أن عدد المشتركين السعوديين بلغ بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 1.68 مليون عامل ما يعادل 16% من إجمالي المسجلين، فيما بلغ عدد الأجانب نحو 8.59 مليون عامل ما يعادل 84% من إجمالي المسجلين.

وبشأن الأجور فقد بلغ عدد المواطنين الذي يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال شهريا 801.6 ألف موظف ما يعادل 48% من إجمالي المواطنين على رأس العمل، فيما بلغ عدد المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهريا 209 آلاف موظف، بما يمثل 12% من إجمالي الموظفين على رأس العمل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وفيما يخص المشتركين الأجانب، بلغ عدد الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال 7.5 مليون موظف، وهو ما يمثل 87% من إجمالي الأجانب على رأس العمل بنهاية الربع الثالث 2016، فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهريا 249 ألف موظف بما يمثل 3% خلال نفس الفترة.

وفيما يخص توزيع المشتركين حسب النشاط الاقتصادي، أظهرت البيانات أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على 42% من الموظفين (سعوديون وأجانب) على رأس العمل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ما يعادل 4.3 مليون موظف، تلاه قطاع التجارة بنسبة 25% ما يمثل 2.5 مليون موظف.