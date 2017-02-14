“وزارة الإسكان” ستعلن غداً عن 15 ألف منتج سكني

ذكرت مصادر أن الدفعة الأولى من المنتجات السكنية التي ستعلنها وزارة الإسكان غداً “الأربعاء”، ستشمل نحو 15 ألف منتج سكني.

وأضافت المصادر وفقا لـ”سبق” أن الدفعة تشمل تسليم منتجات سكنية (وحدات – أراض)، وتخصيص وحدات سكنية، وقروضا تمويلية من صندوق التنمية العقاري.

وتوقعت أن تتراوح القروض العقارية التي سيقدمها صندوق التنمية العقاري، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بين 5000 و6500 قرض تمويلي.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعلن الدفعة الأولى عبر مؤتمر صحفي يعقده المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع بوزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال بن بدر، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف.