 وزير “البيئة”: تكلفة المياه لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

وقال ... فواتيرنا الأقل عالمياً

وزير “البيئة”: تكلفة المياه لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية

وزير “البيئة”: تكلفة المياه لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية
فيفاء أون لاين- متابعة

قال وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، إن فاتورة المياه في المملكة هي الأقل في العالم، لافتاً إلى أن تكلفة المياه لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية.

ونفى الفضلي وفقا لـ”عكاظ” وجود أرقام فلكية لفواتير المياه بالمملكة، مشيراً إلى سعي المؤسسة لخصخصة قطاع التحلية.

وأكد أن استراتيجية الوزارة هي العمل مع القطاع الخاص، كاشفاً عن وجود دراسة لأكثر من نموذج لهيكل تنظيمي لتوزيع المياه في مناطق المملكة لاعتماده وتخصيصه، خاصة أن الأصول الموجودة في هذا القطاع قد تفوق 100 مليار ريال، وهو ما يحتاج وقتاً لكن ليس طويلا.

وحول مراقبة المياه من التلوّث إضافة إلى المياه المعلبة، قال الفضلي إن المياه في المملكة توزع من خلال جهات حكومية 100% يوجد لديها إدارة تضمن الجودة، فيما مسؤولية مراقبة المياه المعلبة تقع ضمن اختصاصات هيئة الغذاء والدواء.

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