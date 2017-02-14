 “المرور”:يؤكد أن الوقوف الخاطئ داخل الأحياء “مخالفة” | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

“المرور”:يؤكد أن الوقوف الخاطئ داخل الأحياء “مخالفة”

“المرور”:يؤكد أن الوقوف الخاطئ داخل الأحياء “مخالفة”
فيفاء أون لاين- متابعة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الوقوف الخاطئ للسيارات داخل الأحياء يعد مخالفة مرورية، وأن أنظمة المرور المتعلقة بالوقوف الخاطئ تُطبق في جميع الطرقات، بما فيها الطرقات داخل الأحياء السكنية.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العقيد طارق الربيعان، وفقاً لـ”الوطن”، إن أي وقوف خاطئ يستحق تحرير المخالفة في أي وقت وأي مكان كانت فيه تلك المخالفة.

ونوَّه إلى أن وقوف المركبات أمام المنازل ومضايقة أصحابها بإغلاق المداخل عليهم، لا يعد مخالفة نظامية، ولكن يحق لأصحاب المنزل الاتصال بغرفة عمليات المرور وتزويدهم برقم لوحة المركبة المتوقفة للتواصل مع صاحبها لإبلاغه.

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