“الأرصاد”: الحالة المطرية على الرياض تستمر حتى الجمعة

حذر النظام الآلي المبكر للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة, على منطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض, والخرج, والدوادمي, والمجمعة, ووادي الدواسر والمحافظات المجاورة.

وأوضحت الهيئة في موقعها الإلكتروني أن الحالة المطرية بدأت اليوم الثلاثاء الساعة 3 مساء وستستمر حتى يوم الجمعة 20 / 5 / 1438 هـ في تمام الساعة 3 , بمشيئة الله تعالى.

وأفادت أن الحالة تأتي استمراراً لتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار, مبينة أنه من مساء يوم الخميس المقبل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مصحوبة بنشاط الرياح السطحية ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.