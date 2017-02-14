فعاليات مهرجان جده مع فريق جده جيبرز للدفع الرباعي

تكرمت دار الحضانه الاجتماعيه في جده مشكورة بقبول مشاركة بنات و أبناء الدار بناء على دعوة فريق جده جيبرز لسيارات الدفع الرباعي و المشارك في فعاليات مهرجان فعاليات جده .

كان يوم رائع و أمسيه جميله و روح أبوي لا يوصف لحظه قبول و تشريف لدعوة الفريق من قبل دار الحضانه الاجتماعيه بجده ، حيث تم اللقاء بين اعضاء الفريق ب بناتنا و ابنائنا و مشاركتهم لنا في مهرجان فعاليات جده في حلبة الروك .

تم في هذا اليوم رسم البسمة على ثغرنا نحن الفريق حين شاركتنا دار

الحضانه في المهرجان و قاموا مشكورين بتجربة الاثاره في الحلبه معنا و عمل لقاء مع احبتنا الأبناء و إعطائنا الفرصه ب الاستمتاع بصحبة الدار ، و تم الاحتفاء بهم من قبل فريقنا ، حيث قام الفريق بدعوة اعضاء فرقة نور الشام لعمل ترحيب خاص و فلكلور مميز للدار على ارض الحلبه ، و مشاركة فريق احسان بايكرز للدراجات الناريه حيث قام الفريق بعرض بعض المهارات لأبنائنا و ادخال روح التشويق لهم .

و من ثم انتقل الفريق مع أحبابه الأطفال لمنطقة عربات الكارتنج ، حيث قام أبنائنا و بناتنا بتجربة قياده العربات السريعه و المخصصه للأطفال .

و قد تشرفنا بمشاركة دار الحضانه لنا بتناول وجبة العشاء ، و قد قامت مؤسسة جيب كير ( عناية جيب ) مشكوره بتوزيع الهدايا لجميع الأطفال .

و لا ننسى تألق النشطاء الاجتماعين الاستاذه/ اماني الحزيم و الاستاذ / حسين الخضيري و قد كانوا نجوماً في سماء الفعاليه من حيث التنسيق و الترتيب لإسعاد اطفالنا ، فلهم منا جزيل الاحترام و التقدير ..

و جزيل الشكر و التقدير للأستاذ/ عادل المعمري الناشط الاجتماعي من إشراق جده لايف لتغطيته الاعلاميه المبدعه و تألقه الدائم .

ولا ننسى الفوتوغرافي المبدع صالح باقارش على توثيقه اجمل اللقطات ما بين كبير وصغير .

و يحتار القلم عن كتابة سطور الشكر و التقدير و كل المحبه ل دار الحضانه الاجتماعيه بجده لقبول دعوتنا و تشريفنا لرسم الفرحة في حياتنا بمشاركة بناتنا و ابنائنا ، و خالص تقديرنا لمجهوادتهم العظيمه في خدمة المجتمع ..