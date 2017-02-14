ادبي الرياض يحتفل باليوم العالمي للقصة بالشراكة مع وحدة السرديات بجامعة الملك سعود

يشارك النادي الأدبي بالرياض في اليوم العالمي للقصة القصيرة, بإقامة أمسية قصصية بالشراكة مع وحدة السرديات بجامعة الملك سعود حيث يشارك فيها عضوا ملتقى القصة الإلكتروني (التفاعلي) في الفترة الصباحية بمقر الجامعة الدكتور.أبوالمعاطي الرمادي والدكتوره. هيفاء الفريح.ويشارك في الفترة المسائية كلآ من الدكتور . علي الحمود والدكتورة . بسمة عروس بمقر النادي الأدبي بالرياض ويدير الأمسية الدكتور. طلق المرزوق.

وأكد رئيس النادي الأدبي بالرياض الدكتور عبدالله الحيدري والمشرف العام على ملتقى القصة القصيرة الالكتروني (التفاعلي ) الاستاذ .هاني الحجي على اهتمام نادي الرياض الأدبي بالمناسبات والأيام العالمية في سياق اهتماماتهم الثقافية والأدبية على جميع الاصعدة.

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