 ادبي الرياض يحتفل باليوم العالمي للقصة بالشراكة مع وحدة السرديات بجامعة الملك سعود | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا
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ادبي الرياض يحتفل باليوم العالمي للقصة بالشراكة مع وحدة السرديات بجامعة الملك سعود

ادبي الرياض يحتفل باليوم العالمي للقصة بالشراكة مع وحدة السرديات بجامعة الملك سعود
احمد آل محرق /فيفا اون لاين :-

يشارك النادي الأدبي بالرياض في اليوم العالمي للقصة القصيرة, بإقامة أمسية قصصية بالشراكة مع وحدة السرديات بجامعة الملك سعود حيث يشارك فيها عضوا ملتقى القصة الإلكتروني (التفاعلي) في الفترة الصباحية بمقر الجامعة الدكتور.أبوالمعاطي الرمادي والدكتوره. هيفاء الفريح.ويشارك في الفترة المسائية كلآ من الدكتور . علي الحمود والدكتورة . بسمة عروس بمقر النادي الأدبي بالرياض ويدير الأمسية الدكتور. طلق المرزوق.
وأكد رئيس النادي الأدبي بالرياض الدكتور عبدالله الحيدري والمشرف العام على ملتقى القصة القصيرة الالكتروني (التفاعلي ) الاستاذ .هاني الحجي على اهتمام نادي الرياض الأدبي بالمناسبات والأيام العالمية في سياق اهتماماتهم الثقافية والأدبية على جميع الاصعدة.

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