بالفيديو :إطلاق صافرات الانذار في ابها وتطبيق خطة الاستدعاء

انطقلت قبل قليل صافرات الإنذار في مدينة أبها مع استمرار هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لمشاهد السيول وهي تجتاح طرقاً بعسير وتجرف المركبات وتحاصر عددا من المباني، فيما استنفر الدفاع المدني طاقاته الآلية والبشرية لمواجهة موجة الأمطار والسيول وسط كثافة من البلاغات.

نفذت هيئة الهلال الأحمر، بمنطقة عسير، خطة الاستدعاء وذلك بسبب تدني مستوى الرؤية وكثافة الأمطار الذي تشهدها طرقات المنطقة من ليله أمس.

وطبقت الهيئة خطة الاستدعاء على المراكز الداخلية أبها وخميس مشيط ومدينة سلطان وعقبة ضلع وعقبة شعار وطالبت بتوخي الحذر أثناء القيادة.

الهيئة دعت جميع المواطنين إلى عدم الخروج من بيوتهم إلا للضرورة لتجنب وقوع الحوادث.

من جانبه تابع مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن عبدالله بن مزهر العمل في المراكز الإسعافية، حاثًّا إياهم على الاستعداد للتعامل مع أي بلاغ يردها خاصة الحوادث التي تتزامن مع هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً.