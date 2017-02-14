 اللواء العتيبي يقلد وسام الملك فيصل لقائد قطاع الموسم  | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

اللواء العتيبي يقلد وسام الملك فيصل لقائد قطاع الموسم 

اللواء العتيبي يقلد وسام الملك فيصل لقائد قطاع الموسم 
فبفاء أون لاين ـ جازان
قلد سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1438/5/17
قائد حرس الحدود بقطاع الموسم المقدم بحري ركن : حسن بن سليمان البلوي
وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
وذلك تقديراً لما قدمة من مجهودات وخدمات وانجازات في مجال عمله
وقد عبر المقدم البلوي عن سعادته بالثقة الغالية من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومن سمو ولي عهدة حفظه الله كما عبر عن تقديره وشكره لولاة امرنا لاهتمامهم الدائم بابناء وطنهم وذكر انه وسام شرف يفتخر به معرباً انه ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم كل غال ونفيس لخدمة الدين ثم المليك و الوطن.

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