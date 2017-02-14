ضمن الشراكة مع الجهات الحكومية بالصور: شرطة جازان والجمارك يبحثان سبل التعاون بينهما

عقد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي أجتماعا مع مدير جمارك منطقة جازان الاستاذ / عبدالرحمن الاسمري بحثا سبل التعاون المشترك بينهما وتذليل العقبات والصعاب كما تباحثا عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومايخدم الصالح العام.وقد حضر الاجتماع مدير مطار الملك عبدالله بجازان الاستاذ مبارك الشهراني وقادة افرع الامن العام

واكد اللواء الدويسي على ان نجاح اي منظومة هو بالتعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة وهو ماتحرص عليه شرطة المنطقة من خلال اللجنه الامنيه

ووفق مايوجه به دائما سمو امير المنطقة حفظه الله وحرص واهتمام معالي مدير الامن العام بكافة الاوجه.