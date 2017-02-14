 تعليق التدريب غداً في الكلية التقنية بأبها وفروعها | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

تعليق التدريب غداً في الكلية التقنية بأبها وفروعها

تعليق التدريب غداً في الكلية التقنية بأبها وفروعها
فيفاء أون لاين- ابها

علقت إدارة الكلية التقنية بأبها التدريب غداً في الكلية التقنية بأبها وفرعيها بحي الموظفين ومحافظة رجال ألمع.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية إبراهيم مرفت أنه التعليق جاء بسبب الحالة المطرية المستمرة على المنطقة بغزارة, وتأثر الأجواء بحالة مطرية وعواصف رعدية ، وما وصل من إنذارات مبكرة من الأرصاد بهذا الشأن.

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