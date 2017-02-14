تعليق التدريب غداً في الكلية التقنية بأبها وفروعها

علقت إدارة الكلية التقنية بأبها التدريب غداً في الكلية التقنية بأبها وفرعيها بحي الموظفين ومحافظة رجال ألمع.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية إبراهيم مرفت أنه التعليق جاء بسبب الحالة المطرية المستمرة على المنطقة بغزارة, وتأثر الأجواء بحالة مطرية وعواصف رعدية ، وما وصل من إنذارات مبكرة من الأرصاد بهذا الشأن.

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